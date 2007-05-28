Чому Шемчук не може бути генпрокурором

Святослав ПІСКУН заявляє, що у разі оскарження президентською стороною рішення Солом’янського районного суду Києва який призупинив дію Указу Президента України про його звільнення з посади генерального прокурора, він підкориться цьому рішенню.

"Я виконаю рішення суду", - сказав С.ПІСКУН сьогодні в ефірі телеканалу "1+1", відповідаючи на запитання про його подальші дії у разі, якщо апеляційний суд визнає законним його звільнення.

Водночас він зазначив, що оскаржуватиме таке рішення у вищій інстанції – Верховному Суді.

"Я обов’язково буду (оскаржувати це рішення), але в той час, коли рішення суду буде, я його буду виконувати", - цитує С.ПІСКУНА “Українська правда”.

Водночас він сказав, що йому поки невідомо, чи оскаржувала президентська сторона рішення Солом’янського райсуду.

Крім того, С.ПІСКУН повідомив, що, за його інформацією, Солом’янський райсуд також виніс ухвалу про призупинення дії Указу Президента про призначення Віктора ШЕМЧУКА виконуючим обов’язки генпрокурора.

"Тому ШЕМЧУК не може бути генпрокурором і виконуючим обов’язки також", - сказав С.ПІСКУН.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО з метою забезпечення виконання норм Конституції України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Іншим указом Президент поклав виконання обов`язків генерального прокурора України на заступника генпрокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим Віктора ШЕМЧУКА.

25 травня С.ПІСКУН заявив, що Солом’янський районний суд м. Києва поновив його на посаді генерального прокурора України. За словами С.ПІСКУНА, “відбулося рішення Солом’янського суду. Скасовано Указ Президента про моє звільнення (з посади генерального прокурора – УНІАН) як незаконний. Тому я поновлений на посаді”.

26 травня прес-служба Генпрокуратури роз’яснила, що Солом’янський районний суд Києва, згідно з ухвалою від 25 травня 2007 року, зупинив дію Указу Президента України щодо звільнення С.ПІСКУНА з посади Генерального прокурора України до вирішення справи по суті.