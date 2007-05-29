Секретаріат Ющенка оскаржив воскресіння Піскуна

Секретаріат Президента України звернувся до Апеляційного суду з поданням щодо оскарження рішення Солом’янського районного суду Києва про призупинення дії Указу Президента України про звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора України.

Про це в ефірі “5-го каналу” заявив в. о. генпрокурора Віктор ШЕМЧУК.

"Мені відомо, що Секретаріат Президента оскаржив ухвалу Солом’янського райсуду до Апеляційного суду і на сьогодні виконуючим обов’язки генпрокурора є я", - сказав В.ШЕМЧУК.

Він припустив, що рішення Апеляційного суду у цій справі може бути ухвалено вже у вівторок, 29 травня, повідомляє “Українська правда”.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО з метою забезпечення виконання норм Конституції України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Іншим указом Президент поклав виконання обов`язків генерального прокурора України на заступника генпрокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим Віктора ШЕМЧУКА.

25 травня С.ПІСКУН заявив, що Солом’янський районний суд м. Києва поновив його на посаді генерального прокурора України. За словами С.ПІСКУНА, “відбулося рішення Солом’янського суду. Скасовано Указ Президента про моє звільнення (з посади генерального прокурора – УНІАН) як незаконний. Тому я поновлений на посаді”.

26 травня прес-служба Генпрокуратури роз’яснила, що Солом’янський районний суд Києва, згідно з ухвалою від 25 травня 2007 року, зупинив дію Указу Президента України щодо звільнення С.ПІСКУНА з посади Генерального прокурора України до вирішення справи по суті.

Сьогодні, 28 травня, С.ПІСКУН заявив, що підкориться рішенню Апеляційного суду, якщо той скасує постанову Солом’янського райсуду, але оскаржуватиме його у Верховному Суді.