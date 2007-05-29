Верховна Рада не поспішає виконувати домовленості

09:35, 29 травня 2007
Політика
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Початок роботи відклали до післяобіду

Верховна Рада у вівторок імовірно почне роботу у другій половині дня.

МорозПро це на початку погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Олександр Мороз.

За його словами, пропозицію щодо додаткового часу внесла робоча група з урегулювання кризи, попросивши "почати працювати десь о п’ятнадцятій-шістнадцятій" для того, щоб узгодити якомога більше законопроектів з пакету компромісу на засіданнях відповідних комітетів.

При цьому Мороз попросив депутатів у будь-якому разі першим питанням порядку денного проголосувати зміни до закону про бюджет, що передбачає підвищення соціальних виплат.

Також спікер закликав депутатів сприяти легітимізації рішень Верховної Ради починаючи з 2 квітня, бо "інша частина (ВР) вважає, що парламент не голосував, тому треба це питання зняти".

На погоджувальній раді парламенту у вівторок присутні лідери та представники об’єднаної опозиції Юлія Тимошенко, В’ячеслав Кириленко, Микола Томенко, Володимир Яворівський, Іван Васюник, Роман Зварич.

Українська правда

 

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