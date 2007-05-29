Ющенко зупинив указ про розпуск Верховної Ради
Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив на 29 і 30 травня дію статті 2 Указу Президента України від 26 квітня «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».
Про це йдеться в указі глави держави від 29 травня “Про зупинення дії статті 2 Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 355”, розміщеному на офіційному сайті Президента.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 476/2007
Про зупинення дії статті 2 Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 355
З метою реалізації невідкладних заходів, спрямованих на розв`язання політичної кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, постановляю:
1. Зупинити на 29 і 30 травня 2007 року дію статті 2 Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 355 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО
29 травня 2007 року