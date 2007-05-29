Опозиція не зайде до сесійної зали о 10.00
09:56, 29 травня 2007Політика
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Тимошенко заявляє про ряд протиріч
Фракції "Наша Україна" та БЮТ сьогодні о 10.00 не зайдуть до сесійної зали Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.
Вона зазначила, що на сьогодні ще існує ряд протиріч і недомовленостей щодо законопроектів, які необхідно розглядати.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ та "Наша Україна" пропонують о 10-й годині провести нараду лідерів фракцій парламенту, щоб узгодити питання.
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