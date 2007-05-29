Опозиція не зайде до сесійної зали о 10.00

Фракції "Наша Україна" та БЮТ сьогодні о 10.00 не зайдуть до сесійної зали Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що на сьогодні ще існує ряд протиріч і недомовленостей щодо законопроектів, які необхідно розглядати.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ та "Наша Україна" пропонують о 10-й годині провести нараду лідерів фракцій парламенту, щоб узгодити питання.