Опозиція не зайде до сесійної зали о 10.00

09:56, 29 травня 2007
Політика
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Тимошенко заявляє про ряд протиріч

Фракції "Наша Україна" та БЮТ сьогодні о 10.00 не зайдуть до сесійної зали Верховної Ради.

Юлія ТимошенкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що на сьогодні ще існує ряд протиріч і недомовленостей щодо законопроектів, які необхідно розглядати.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ та "Наша Україна" пропонують о 10-й годині провести нараду лідерів фракцій парламенту, щоб узгодити питання.

 

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