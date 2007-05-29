Мороз диктує свій план

Найперше Верховна Рада України має проголосувати за зміни до Державного бюджету на 2007 рік. Про це заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій парламенту голова ВР Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні присутні представники та лідери всіх фракцій парламенту.

О.МОРОЗ наголосив, що розгляд даного законопроекту у першочерговому порядку необхідний тому, що з 1 червня вже мають здійснюватися виплати збільшених зарплат та соціальних виплат.

Він також зазначив, що необхідно внести і зміни до держбюджету в частині, що стосується фінансування виборів.

Також О.МОРОЗ зазначив, що є дві точки зору щодо прийнятих з 2 квітня по 29 травня Верховною Радою законів. За його словами, частина парламенту вважає, що ВР не працювала у цей період, а інша частина вважає, що закони прийняті.

На думку О.МОРОЗА, для зняття всіх питань необхідно легітимізувати прийняті парламентом закони. Він запропонував однією постановою підтвердити голосування по цих законах. При цьому О.МОРОЗ зазначив, що можна голосувати по кожному закону окремо, «але це займе багато часу», оскільки ВР за даний період прийняла 53 закони.

Голова ВР також наголосив на тому, що необхідно внести зміни до закону про реєстр виборців, скоротивши на два тижні дату його введення. Він нагадав, що згідно із законом реєстр виборців має бути розроблено до 1 жовтня.