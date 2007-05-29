Тимошенко - у передчутті великого задоволення

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прогнозує, що пленарне засідання Верховної Ради України сьогодні може розпочатися о 12.00-14.00. Про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що до цього часу лідери фракцій і члени робочої групи погодять усі розбіжності, які існують на даний час.

При цьому, за її словами, фракція БЮТ буде наполягати, аби першим законопроектом було проголосоване питання про підвищення пенсій і заробітних плат. «Ми зробимо це з великим задоволенням», - сказала лідер БЮТ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що серед проектів документів, що потребують першочергового розгляду, є питання щодо формування нового складу Центральної виборчої комісії.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО призупинив дію деяких пунктів указу про розпуск ВР із тим, щоб обидві фракції опозиції змогли повернутися до парламенту і взяти участь у голосуванні.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що протягом двох днів у Верховній Раді вдасться прийняти необхідний пакет документів. «Я думаю, що ми справимося з цим завданням», - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловилася проти того, аби в пакеті ухвалювати ті закони, які були прийняті Верховною Радою п’ятого скликання після 2 квітня. За її словами, кожен законопроект потребує детального обговорення. «Ми не підемо на те, щоб імітувати роботу ВР», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.