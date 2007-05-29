Тимошенко вже підібрала професіоналів для ЦВК

Блок Юлії Тимошенко пропонуватиме свої кандидатури для формування нового складу Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася назвати прізвища тих осіб, які висуватимуться Блоком Юлії Тимошенко у ЦВК. Вона пояснила це тим, що ці кандидатури ще не пройшли остаточного узгодження у середині фракції.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що ці люди «є професіоналами» і гідні займати посади в ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, згідно з домовленостями Президента, прем’єр-міністра та голови ВР, позачергові парламентські вибори мають відбутися 30 вересня.

Для їх проведення Верховна Рада, зокрема, 29-30 травня має прийняти в цілому погоджені Робочою групою виборчі законопроекти.

Крім того, керівники держави погодилися змінити персональний склад Центральної виборчої комісії.