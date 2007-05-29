Нардеп-регіонал хоче, щоб опозиція віддала ”квартири, пособія, оздоровчі”

Народний депутат України, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ вважає, що народні депутати, які напишуть заяви про дострокове припинення своїх повноважень, мають повернути державі усі матеріальні блага. Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, В.КИСЕЛЬОВ наголосив, що це питання він буде порушувати на засіданні регламентного комітету Верховної Ради України.

В.КИСЕЛЬОВ переконаний, що це питання також має бути обговорено і у сесійній залі. «Я буду це ініціювати. Віддайте квартири, пособія, допомогу, оздоровчі», - сказав він.

При цьому народний депутат висловив упевненість, що Верховна Рада України дасть згоду на дострокове припинення повноважень депутатів від опозиції, якщо такі заяви все ж таки надійдуть до парламенту.

Як повідомляв УНІАН, скласти депутатські повноваження мають намір народні депутати від фракцій БЮТ і “Наша Україна”.