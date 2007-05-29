У КС немає «мінімум 7 суддів»: хто - на лікарняному, хто - у відпустці

Кворуму для проведення засідань Конституційного Суду України досі немає.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби Конституційного Суду Іван АВРАМОВ.

За його словами, на сьогоднішній день немає «мінімум 7 суддів». Також він додав, що сьогодні мало відбутися чергове засідання КС.

І.АВРАМОВ також зазначив, що виконуючий обов’язки голови КС Валерій ПШЕНИЧНИЙ перебуває на робочому місці.

Як повідомляв УНІАН, вже впродовж кількох днів для засідань КС немає кворуму через те, що частина суддів знаходиться на лікарняному, а частина – у відпустці.

25 травня повідомлялося, що виконуючий обов’язки голови КС В.ПШЕНИЧНИЙ може бути госпіталізований через підвищення тиску.