Ющенко негайно підпише закони, які прийме Верховна Рада

Президент України Віктор ЮЩЕНКО негайно підпише закони, необхідні для проведення позачергових виборів, запевняє керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, за словами В.БАЛОГИ, В.ЮЩЕНКО вважає, що після останніх домовленостей із прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Верховної Ради п’ятого скликання Олександром МОРОЗОМ щодо проведення позачергових парламентських виборів суб’єктом відповідальності за подальші кроки в цьому напрямку став парламент.

Як сказав В.БАЛОГА, глава держави, зупинивши дію свого Указу про дострокове припинення повноважень парламенту, одночасно закликає народних депутатів з усіх фракцій до результативного голосування за проекти законів, необхідні для проведення виборчої кампанії, та законопроекти з невідкладних соціально-економічних питань.

За його словами, депутати і з більшості, і з опозиції мають показати суспільству готовність втілювати компромісні рішення «не створенням словесних конструкцій у парламентській залі, а натисканням кнопки «за». Два дні, відведені Президентом на прийняття відповідних законів, стануть тестом на політичну відповідальність».

В.БАЛОГА запевнив, що Президент України невідкладно підпише всі закони, які відкриють дорогу виборам до Верховної Ради та поліпшать соціально-економічну ситуацію в країні. «Глава держави сьогодні наголосив на тому, щоб документи з парламенту надходили йому на підпис без зволікань. Відповідні служби Секретаріату Президента і апарату Верховної Ради забезпечать таку оперативність», - наголосив В.БАЛОГА.