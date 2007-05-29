“Наша Україна” демонтує сцену на Європейській площі у центрі Києва.

Про це повідомляє прес-служба “Нашої України” з посиланням на першого заступника голови Центрвиконкому партії “Наша Україна” Ігоря ЖДАНОВА.

За його словами, вчора було ухвалене рішення про демонтаж сцени на Європейській площі, оскільки в ніч з суботи на неділю були досягнуті політичні домовленості щодо виходу з політичної кризи та проведення дострокових парламентських виборів 30 вересня.

“Ми сподіваємося, що ситуація розвиватиметься таким чином: сьогодні Президент призупинив дію указу, протягом двох днів будуть проголосовані відповідні зміни до виборчого законодавства, потім відбудуться міжпартійні з’їзди блоків “Наша Україна” та БЮТ, на яких депутати складуть свої повноваження. 30 вересня пройдуть дострокові вибори”, - прогнозує він.

“Таким чином відпадає потреба у сцені на Європейській площі. Ми вважаємо, що зараз потрібно діяти не вуличними, а політичними методами”, - зауважив І.ЖДАНОВ.