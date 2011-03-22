Хорошковський бачить у ЗМІ «цензуру на представників влади»

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає, що в Інтернет-ЗМІ спостерігається цензура на висвітлення дій представників влади.

Про це він заявив у інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№44 від 22 березня).

На думку В.ХОРОШКОВСЬКОГО, в Україні продовжує працювати технологія "обмеження свободи слова".

"Просто вона стала фоновою. На перший план вийшла інша технологія – "політичні переслідування". Тема "утиску свободи слова" продовжує жити. Інша справа, що вона не є зараз піковою. Цензури в країні немає. Більш того, якщо говорити про інтернет-середовище, то там, я б сказав, є цензура на представників влади", - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

На його думку, якщо йдеться про опозицію, то новину в ЗМІ про неї "виділяють великим шрифтом", потім вона обговорюється, тиражується, "а якщо новина від влади, вона взагалі непомітна".

"Але ніхто нікого при цьому не звинувачує – інтернет-журналісти відчувають життя в країні саме так. Вони мають право на вибір. Так вже склалася система в Україні, що замовчати новину в країні зараз неможливо. Можна подію не так інтерпретувати, але це вже залежить від редколегії та журналістів", - вважає голова СБУ.

"Днями прочитав одну статтю у відомому виданні – чого там тільки немає, СБУ переплутали з МВС; мої слова вирвали з контексту, переслідуючи певну ідеологічну мету. Ось я ставлю питання – що мені з цим робити? Можна, звичайно, йти до суду. Але чого я доб`юся? У суді статтю визнають неправдивою, проте сказати, що я таким чином одержу сатисфакцію, не можна. Я одержу сатисфакцію, якщо в країні буде створено професійне співтовариство експертів, тому що зараз цим словом прикриваються всі кому заманеться", - зазначив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

На його думку, експерт – це людина, яка найкраще розбирається в проблемі й здатна дати реальну оцінку, що може стати основою для ухвалення рішення.

"Зараз же іноді читаєш думки цих "експертів" і розумієш, що вони не володіють навіть понятійним апаратом. Саме так можна сказати і про журналістів. Хоча це не моя тема, але, напевно, прийшов час всьому журналістському середовищу замислитися про те, хто такий насправді журналіст? Не опозиційний чи провладний, а простій чесний журналіст, який прагне розібратися в проблемі і об`єктивно представити її на суд громадськості", - наголосив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.