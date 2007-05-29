Симоненко вирішив, що нічого не винен Ющенку та опозиції

Лідер КПУ Петро Симоненко звинувачує президента в провокації силового розвитку подій.

Про це йдеться в його заяві, поширеній прес-службою КПУ, повідомляє Українська правда.

"Ющенко зухвало демонструє, що не має наміру дотримуватися будь-яких домовленостей і не хоче зважати на Конституцію і закони, якщо вони заважають йому та його оточенню узурпувати владу", - заявив лідер КПУ, оцінюючи дії секретаріату президента щодо оскарження рішення Солом`янського суду про визнання незаконним указу президента і поновлення С.Піскуна на посаді генпрокурора.

Симоненко наголошує, що "замість кроків назустріч і врегулювання політичної кризи заради збереження цілістності держави, заради спокою і добробуту людей, Ющенко продовжує провокувати силовий розвиток подій, посилюючи позаконституційний контроль над силовими відомствами і судовою владою".

"Я наголошую, що домовленості мають сенс, якщо всі підписанти будуть їх дотримуватися. Президент цього не робить і таким чином знімає з Коаліції будь-які зобов`язання щодо можливості проведення дострокових виборів", - заявив лідер КПУ.

Симоненко підкреслив, що позиція Компартії залишається незмінною: дострокові вибори будуть легітимні тільки за умов дотримання Конституції.

"Іншого шляху для розв`язання політичної кризи не існує", - заявив лідер КПУ.