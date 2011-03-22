Високопоставлених обвинувачених відпустять, коли ті дочитають справи?

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН обіцяє, що всіх колишніх високопосадовців, які звинувачуються у корупційних діях, буде звільнено з-під варти одразу після того як вони закінчать ознайомлюватися з матеріалами порушених проти них кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КУЗЬМІН заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Рішення сьогодні по справам, які закінчені, переглянуть необхідність тримання під вартою і звільнять з-під варти тих, хто закінчив ознайомлення з матеріалами кримінальної справи», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Він зауважив, що таке рішення нещодавно було прийнято стосовно колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА і таке ж рішення буде прийнято щодо екс-міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія ФІЛІПЧУКА, який вже ознайомився з матеріалами своєї справи.

«Таке ж рішення буде прийнято й по іншим заарештованим, які ознайомилися з матеріалами справи, і необхідність тримання їх під вартою відпала», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Водночас, відповідаючи на питання, чи буде звільнений з-під варти екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, Р.КУЗЬМІН сказав: «Юрій ЛУЦЕНКО з матеріалами справи ще не ознайомився».