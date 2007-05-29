БЮТ готовий повернутися до сесійної зали

Фракція БЮТ готова повернутись до сесійної зали. Про це РБК-Українаповідомив народний депутат від БЮТ Анатолій Семинога. За його словами, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні фракції. А.Семинога наголосив, що фракція готова до роботи в сесійній залі, проте все залежить від того, як закінчиться нарада голів фракцій. За його словами, дана нарада має показати, яку позицію займає правляча коаліція і чи дійсно вона бажає, щоб домовленості, досягнуті між Президентом та прем"єром у ніч з суботи на неділю, були реалізовані. "Ми готові до компромісу, ми готові працювати. Сьогодні останнє слово за правлячою коаліцією", - сказав А.Семинога. При цьому він додав, що засідання голів фракцій покликано вирішити перелік законопроектів, які єдиною постановою будуть відмінені та ухвалені. За його словами, якби це питання виносилося на розгляд усіх депутатів, то його вирішення зайняло б декілька місяців.