Мельниченко: Янукович-«камікадзе» пиляє сук, на якому сидить

Колишній майор Державної служби охорони України Микола МЕЛЬНИЧЕНКО вважає, що порушення кримінальної справи стосовно екс-президента Леоніда КУЧМИ робить з нинішнього глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА «камікадзе».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.МЕЛЬНИЧЕНКО висловив у коментарі журналістам.

"У зв`язку з порушенням кримінальної справи проти КУЧМИ, ЯНУКОВИЧ стає камікадзе. У ЯНУКОВИЧА немає шляху назад, і він пиляє сук, на якому сам же й сидить", - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМИН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно колишнього Президента України Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Крім того, Р.КУЗЬМІН сьогодні заявив, що записи колишнього охоронця екс-президента України Л.КУЧМИ М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнано речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства Г.Гонгадзе.