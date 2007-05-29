Верховна Рада готується підкласти свиню Тимошенко

Комітет ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує парламенту ухвалити законопроект про внесення змін до законів про статус депутатів місцевих рад та кримського парламенту (№ 3364), який передбачає вилучення із чинного законодавства норми про можливість відкликання депутата рішенням керівного органу партії чи виборчого блоку (імперативний мандат). Про це повідомляє Інформаційне управління ВР.

Необхідність скасування імперативного мандату, зазначалося на засіданні Комітету, обґрунтовується його "невідповідністю традиційній та загальноприйнятій в Європі доктрині представницької демократії".

Народні депутати,які висловилися за скасування імперативного мандату, вважають, що ця модель передбачає відповідальність депутатів місцевих рад (у формі позбавлення повноважень) не перед своїми виборцями, а перед політичними партіями та блоками, за списками яких вони обрані. "Така модель і справді є унікальною в своєму роді і не має аналогів у жодній з європейських країн", - наголошується й у висновку Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України.