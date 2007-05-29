Верховна Рада має розпочати роботу о 16.00

О 16.00 у Верховній Раді України має розпочатися пленарне засідання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, до порядку денного внесено три питання, зокрема, проект постанови про підтвердження результатів голосування стосовно законів України, ухвалених парламентом у період з 3 квітня по 29 травня.

Крім того, парламент має прийняти проект постанови про визнання такими, що втратили чинність, ряд актів Верховної Ради, а також проект закону про внесення змін до Закону України «Про Центральну виборчу комісію».