Верховна Рада має розпочати роботу о 16.00
15:53, 29 травня 2007Політика
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До порядку денного внесено три питання
О 16.00 у Верховній Раді України має розпочатися пленарне засідання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, до порядку денного внесено три питання, зокрема, проект постанови про підтвердження результатів голосування стосовно законів України, ухвалених парламентом у період з 3 квітня по 29 травня.
Крім того, парламент має прийняти проект постанови про визнання такими, що втратили чинність, ряд актів Верховної Ради, а також проект закону про внесення змін до Закону України «Про Центральну виборчу комісію».
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