”Скільки коштували акції протесту коаліції?” Прес-конференція експертів в УНІАН

30 травня о 10.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Скільки коштували акції протесту проурядової коаліції?”, на якій буде представлено підрахунок вартості масових заходів протесту та можливі витрати у разі “силового протистояння”. Будуть також порівняні фінансові витрати на “помаранчеву революцію” (2004) та “біло-синій майдан” (2007), деталі обчислення, статті витрат та методологію обчислення коштів. Учасники: Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократій та Володимир Цибулько, політичний експерт (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.