Наша Україна готова працювати у ВР без перерви на їжу та сон?

“Досягнуті компроміси і повернення опозиції до Верховної Ради – це виконання сторонами спільної заяви, яку підписали Янукович, Мороз та Ющенко. Відповідно до неї мають бути ухвалені закони, необхідні для проведення позачергових виборів, скасована низка прийнятих після 2 квітня постанов парламенту, а також повторно проголосовані деякі законопроекти, які не викликають сумніву. Наприклад, це стосується змін до закону про Держбюджет”, - прес-служба Нашої Українинаводить думку депутата Миколи Оніщука.

“Також на зустрічі трійки було визначено дату проведення виборів, - нагадав народний депутат. - Саме це є умовою повернення депутатів від опозиції до Верховної Ради. Президент на два дні – сьогодні і завтра – призупинив дію указу про проведення дострокових виборів 24 червня. Післязавтра дія указу Президента поновлюється. Це означає, що ми матимемо той статус Верховної Ради, який існував до повернення опозиції до парламенту”.

“Очікується, що після цього депутати фракцій “Наша Україна” і БЮТ складуть свої повноваження на міжпартійних з’їздах. Це буде безумовною підставою для того, щоб Верховна Рада набула статусу неповноважної”, - наголосив Микола Оніщук.

Він переконаний, що Верховна Рада за ці півтора дні, що залишилися, встигне ухвалити пакет законопроектів. За словами Оніщука, для цього можна попрацювати і понаднормово.