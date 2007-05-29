Піскун - знову не генпрокурор (рішення суду)

Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про забезпечення позову Президента Віктора ЮЩЕНКА та призупинив рішення Солом`янського суду, згідно з яким Святослава ПІСКУНА поновлено на посаді генерального прокурора.

Про це повідомляє “5 канал”.

Відтак, укази Президента про звільнення С.ПІСКУНА, призначення Віктора ШЕМЧУКА в.о. генпрокурора та підпорядкування внутрішніх військ Президенту стають чинними.

Цю інформацію підтвердив УНІАН народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО. Втім, він не став її коментувати, зазначивши лише, що укази Президента діють.