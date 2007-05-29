Тимошенко подякувала Ющенку

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО висловила подяку Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ за те, що він «тримався мужньо, чітко, як справжній Президент демократичної України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні Верховної Ради.

Лідер БЮТ також привітала «всю демократичну Україну з достроковими виборами».

Ю.ТИМОШЕНКО також подякувала усім політикам, «у тому числі керівникам держави, які домовилися про це питання (про позачергові парламентські вибори – УНІАН) і зняли напругу у суспільстві, і які дали можливість Україні працювати».