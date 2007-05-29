ВР підтвердила результати голосування щодо 53 законів

Верховна Рада України підтвердила результати голосування щодо законів України, прийнятих парламентом в період з 3 квітня по 29 травня 2007 року.

Парламент підтвердив результати голосування щодо 53 законів, а саме:

1. Закон України про внесення змін до статті 6 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (03.04.2007) № 856-V

2. Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб (03.04.2007) № 857-V

3. Закон України про внесення змін до статті 8 Закону України "Про обов`язковий примірник документів" (04.04.2007) № 867-V

4. Закон України про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (05.04.2007) № 874-V

5. Закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за незаконні дії стосовно отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (05.04.2007) № 875-V

6. Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо збереження дитячих позашкільних навчальних закладів (05.04.2007) № 876-V

7. Закон України про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (05.04.2007) № 877-V

8. Закон України про внесення змін до статті 65 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (05.04.2007) № 899-V

9. Закон України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (05.04.2007) № 900-V

10. Закон України про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2007 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях (06.04.2007) № 903-V

11. Закон України про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення якості імпортної сільськогосподарської продукції) (10.04.2007) № 917-V

12. Закон України про ратифікацію Кредитної угоди (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (13.04.2007) № 928-V

13. Закон України про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" щодо оздоровлення дітей (13.04.2007) № 931-V

14. Закон України про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (13.04.2007) № 932-V

15. Закон України про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (17.04.2007) № 936-V

16. Закон України про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво (18.04.2007) № 948-V

17. Закон України про ратифікацію Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі (18.04.2007) № 949-V

18. Закон України про внесення зміни до статті 72 Закону України "Про судоустрій" (19.04.2007) № 953-V

19. Закон України про амністію (19.04.2007) № 955-V

20. Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері карантину рослин (19.04.2007) № 956-V

21. Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (19.04.2007) № 957-V

22. Закон України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" (19.04.2007) № 958-V

23. Закон України про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" (19.04.2007) № 959-V

24. Закон України про викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності (19.04.2007) № 960-V

25. Закон України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (19.04.2007) № 961-V

26. Закон України про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (19.04.2007) № 962-V

27. Закон України про внесення змін до статей 37 і 51 Закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (19.04.2007) № 964-V

28. Закон України про внесення змін до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (19.04.2007) № 965-V

29. Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил радіаційної безпеки (19.04.2007) № 966-V

30. Закон України про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про внесення змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30 листопада 2000 року (19.04.2007) № 967-V

31. Закон України про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Сінгапур про сприяння та взаємний захист інвестицій (19.04.2007) № 968-V

32. Закон України про Фонд державного майна України (19.04.2007) № 971-V

33. Закон України про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (24.04.2007) № 985-V

34. Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення дієвого контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки (27.04.2007) № 993-V

35. Закон України про внесення змін до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (27.04.2007) № 994-V

36. Закон України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (27.04.2007) № 995-V

37. Закон України про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов`язкового державного соціального страхування (27.04.2007) № 996-V

38. Закон України Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Цивільного кодексу України (27.04.2007) № 997-V

39. Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту інвалідів (03.05.2007) № 1000-V

40. Закон України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (04.05.2007) № 1004-V

41. Закон України про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (08.05.2007) № 1008-V

42. Закон України про внесення зміни до Господарського процесуального кодексу України (11.05.2007) № 1012-V

43. Закон України про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (11.05.2007) № 1013-V

44. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов"язку і військової служби (11.05.2007) № 1014-V

45. Закон України "Про внесення змін до статті 29 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (15.05.2007) № 1021-V

46. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві (16.05.2007) № 1026-V

47. Закон України про внесення змін до статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" (17.05.2007) № 1031-V

48. Закон України про внесення змін до статті 14 Закону України "Про статус народного депутата України" щодо участі народного депутата України в роботі тимчасових комісій (17.05.2007) № 1032-V

49. Закон України про внесення змін до деяких закондавчих актів України щодо удосконалення застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів і заняття народною медициною (цілительством) (17.05.2007) № 1033-V

50. Закон України про внесення змін до статті 14 Закону України "Про лікарські засоби" (17.05.2007) № 1034-V

51. Закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо боротьби з ядерним тероризмом у зв`язку з ратифікацією Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму (24.05.2007) № 1071-V

52. Закон України про внесення змін до Закону України "Про металобрухт" (щодо спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств, а також форм розрахунків при прийманні металобрухту) (24.05.2007) № 1072-V

53. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усиновлення) (24.05.2007) № 1073-V