Рада поділилася з Ющенком правом достроково розпускати ЦВК

Верховна Рада України внесла зміни до Закону України «Про Центральну виборчу комісію».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” прийняття відповідного закону проголосували 414 з 433 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, ВР внесла зміни до ст. 31 закону про ЦВК, що стосується дострокового припинення повноважень всього складу комісії. Згідно з ухваленим законом, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням Президента України. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК приймається ВР не менш як двома третинами від її конституційного складу.

Згідно з законом, депутатські фракції у парламенті не пізніше наступного дня після дострокового припинення повноважень всього складу комісії мають подати Президенту пропозиції щодо нового персонального складу, на підставі яких глава держави протягом трьох днів вносить до ВР подання щодо персонального складу комісії.