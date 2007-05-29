Лише 93 опозиціонери готові скласти мандати?

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО стверджує, що лише 93 його помаранчевих колег у парламенті готові скласти депутатські мандати. Про це він заявив в інтерв’ю телефоном Севастопольській державній регіональній телерадіокомпанії.

Як передає кореспондент УНІАН, В.КОЛЕСНІЧЕНКО нагадав: „якщо 151 депутат складе свої мандати, тоді, дійсно, буде менше 300 голосів, і Верховна Рада буде нездатна до прийняття законів і роботи в рамках Конституції, тоді, з цього моменту, через 30 днів Президент у відповідності до Конституції України повинен буде підписати Указ про призначення дострокових виборів у зв’язку з тим, що Верховна Рада не сформована”. Водночас, за його словами, “на сьогодні ми знаємо, що таких бажаючих всього 93 чоловіка у представників помаранчевої коаліції. І якщо вони в найближчий час не нашкребуть бажаючих, не зможуть змусити своїх депутатів скласти свої мандати, то тоді виникає питання, що законних підстав для виборів не буде”.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, „сьогодні начебто зроблено тимчасове перемир’я, і сторони продемонстрували, принаймні наша сторона, бажання зберегти мир і стабільність”. На його думку, „в найближчі кілька днів ми усі будемо учасниками подій, що розгортаються”. Але, наголосив народний депутат, “для нас головне наступне: ми добиваємося і чекаємо рішення Конституційного суду; ми добиваємося - принаймні в угоді ЮЩЕНКО це підтвердив - щоб сторони не використовували силові структури поза рамками своєї компетенції, а це мається на увазі скасування указу про перепідпорядкування Внутрішніх військ Президенту”.

Крім того, повідомив В.КОЛЕСНІЧЕНКО, „це питання, пов’язане з генеральним прокурором ПІСКУНОМ, і ті питання, що зупинені Конституційним судом про незаконність призначення Президентом суддів на адміністративні посади в судах”.

Тому, наголосив В.КОЛЕСНІЧЕНКО, „позиція Партії регіонів однозначна: на вибори ми підемо лише у тому випадку, якщо вони будуть забезпечені з точки зору закону і Конституції. В усіх інших випадках цього не буде. Іншого варіанту у нас немає, ми проти того, щоб у нас була громадянська війна, щоб ескалація конфлікту відбувалася до безмежжя”.