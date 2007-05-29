Шемчук завтра сяде у крісло Піскуна

Виконувач обов’язків генерального прокурора Віктор ШЕМЧУК прогнозує, що завтра, 30 травня, його представлять апарату Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШЕМЧУК сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи рішення Київського апеляційного адміністративного суду про зупинення виконання ухвали Солом’янського райсуду столиці від 25 травня про скасування указу Президента щодо звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора.

Він підкреслив, що на цей час рішення глави держави про звільнення С.ПІСКУНА і призначення В.ШЕМЧУКА виконувачем обов’язків є чинними і підлягають виконанню на всій території України. “Документи (суду) дають можливість виконувати обов’язки легітимно”, - сказав В.ШЕМЧУК.