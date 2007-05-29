Шемчук завтра сяде у крісло Піскуна
Його представлять апарату Генеральної прокуратури
Виконувач обов’язків генерального прокурора Віктор ШЕМЧУК прогнозує, що завтра, 30 травня, його представлять апарату Генеральної прокуратури.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШЕМЧУК сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи рішення Київського апеляційного адміністративного суду про зупинення виконання ухвали Солом’янського райсуду столиці від 25 травня про скасування указу Президента щодо звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора.
Він підкреслив, що на цей час рішення глави держави про звільнення С.ПІСКУНА і призначення В.ШЕМЧУКА виконувачем обов’язків є чинними і підлягають виконанню на всій території України. “Документи (суду) дають можливість виконувати обов’язки легітимно”, - сказав В.ШЕМЧУК.