Тимошенко сподівається, що все вдасться зробити завтра

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що може бути ще пролонговано роботу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи зможе ВР завтра ухвалити всі необхідні закони.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що все вдасться зробити завтра.

Вона наголосила, що сьогодні є «три фундаментальні розбіжності» між позиціями коаліції та опозиції, зокрема, за її словами, коаліція проти введення імперативного мандату.

Крім того, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коаліція наполягає на тому, щоб вибори були визнані дійсними у випадку, коли в них взяли участь більш як 50% виборців.

За її словами, коаліція також виступає за те, щоб прикордонники дали списки людей, які за кілька днів до виборів виїхали за кордон.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що опозиція вважає недоречними такі пропозиції коаліції.

За її словами, сьогодні продовжуватимуться переговори та узгодження позицій.

При цьому лідер БЮТ висловила сподівання, що вдасться домовитися і завтра будуть проголосовані всі необхідні закони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 травня, Верховна Рада ухвалила постанову, якою підтвердила результати голосування щодо 53 законів України, прийнятих парламентом в період з 3 квітня по 29 травня 2007 року. Крім того, депутати внесли зміни до Закону України «Про Центральну виборчу комісію». Згідно з ухваленим законом, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням Президента України.