Події в Житомирській облраді підтвердили правильність розпуску парламенту

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ПАВЛЕНКО розцінює переформатування більшості у Житомирській обласній раді як обман сподівань мешканців області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Житомирі, коментуючи процеси переформатування більшості в Житомирській облраді, яке відбулося на останній сесії облради 24 травня після створення нової фракції Християнсько-демократичного союзу. (До ХДС увійшли колишні депутати фракції “Наша Україна – УНІАН).

"Я думаю, що та ситуація, яка склалася в Житомирській обласній раді, ще раз підтвердила правильність рішення Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту”, - сказав губернатор.

За його словами, у Житомирській облраді фактично відбулося те саме, що у Верховній Раді України, “коли було проігноровано вибір жителів області, які голосували за одні політичні сили, за одні гасла, за одну програму дій та за одну політику, а в результаті окремих дій та маніпуляцій виникла інша обласна рада, а не та, за яку голосували жителі області".

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що відбулося ігнорування довіри житомирської громади.

"Облрада тепер фактично не відповідає волевиявленню виборців, яке вони зробили у березні 2006-го року", - сказав губернатор.

Ю.ПАВЛЕНКО також пообіцяв найближчим часом зробити аналіз причин згаданого переформатування - чи це амбіції політиків, чи це питання виділення земель і розробка надр області.

Губернатор також повідомив, що його основним завданням є недопущення зловживань та корупції в органах влади та зазначив, що саме ці питання розгляне найближча колегія облдержадміністрації.