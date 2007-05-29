Ігор Пукшин: Міністерство юстиції грається з вогнем

Заява прес-служби Генеральної прокуратури України про те, що постанова Солом’янського районного суду м. Києва про визнання незаконним та скасування Указу Президента про звільнення Святослава ПІСКУНА підлягає негайному виконанню, не відповідає дійсності, оскільки постанова не вступила в законну силу.

Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН, повідомили УНІАН у Офіційному представництві Президента України.

Він нагадав, що постанова суду вступає в законну силу через десять днів з моменту її винесення, у разі, якщо не подана апеляційна скарга. Однак сьогодні, 29 травня, Служба представництва інтересів Президента в судах подала апеляційну скаргу на зазначену постанову.

Відтак, у виконавчої служби Міністерства юстиції не було законних підстав відкривати виконавче провадження, оскільки цій процедурі підлягає лише те рішення суду, яке вступило в законну силу, наголосив І.ПУКШИН. «Не можна виконувати рішення, яке не вступило в силу, – для цього навіть не потрібно бути юристом. Мені здається, Міністерство юстиції в цьому випадку грається з вогнем», – сказав заступник глави Секретаріату.

І.ПУКШИН наголосив, що в діях державного виконавця та особи, котра затвердила постанову про відкриття виконавчого провадження, вбачаються ознаки службового злочину, за який передбачена кримінальна відповідальність.