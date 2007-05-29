Ігор Пукшин: Міністерство юстиції грається з вогнем
Постанова про відновлення Піскуна не мала сили
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Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН, повідомили УНІАН у Офіційному представництві Президента України.
Він нагадав, що постанова суду вступає в законну силу через десять днів з моменту її винесення, у разі, якщо не подана апеляційна скарга. Однак сьогодні, 29 травня, Служба представництва інтересів Президента в судах подала апеляційну скаргу на зазначену постанову.
Відтак, у виконавчої служби Міністерства юстиції не було законних підстав відкривати виконавче провадження, оскільки цій процедурі підлягає лише те рішення суду, яке вступило в законну силу, наголосив І.ПУКШИН. «Не можна виконувати рішення, яке не вступило в силу, – для цього навіть не потрібно бути юристом. Мені здається, Міністерство юстиції в цьому випадку грається з вогнем», – сказав заступник глави Секретаріату.
І.ПУКШИН наголосив, що в діях державного виконавця та особи, котра затвердила постанову про відкриття виконавчого провадження, вбачаються ознаки службового злочину, за який передбачена кримінальна відповідальність.