Тимошенко збирається пересадити Україну в інший потяг

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що головною метою її зустрічей з європейськими політиками є привертання уваги до необхідності припинити рух чинної української влади у протилежному від Європи напрямку.

Про це вона сказала після зустрічі з єврокомісаром з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ, повідомялється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я сьогодні зустрічаюсь з провідними європейськими лідерами, щоб повернути нашу державу на шлях до Європейського Союзу. Складається враження, що рік тому Україна сіла у потяг, який їде у зворотному напрямку від Європи", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" підкреслила, що і у самій державі, і за її межами людям стає зрозуміло, що влада Віктора ЯНУКОВИЧА лише імітує політику реформ, а не проводить їх.

У свою чергу Ш.ФЮЛЕ подякував Ю.ТИМОШЕНКО за зміцнення демократії та прагнення наближення України до ЄС. "Ми високо цінуємо Ваші зусилля у цьому напрямку", - сказав він.