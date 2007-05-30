Регіонали готові розірвати угоду Ющенка, Януковича та Мороза

Прес-служба Партії регіонів заявила про готовність політсили відкликати підпис лідера ПР під спільною заявою Віктора Ющенка, Віктора Януковича та Олександра Мороза. Погрози фактичного розірвання “угоди трьох” у регіоналів мотивують практикою втручання представників Секретаріату Президента у діяльність судів, яка, на думку ПР не припиняється. Та тим фактом, що команда Віктора Ющенка продовжує наполягати на легітимності указів Президента.

Наводимо текст заяви:

“Заява Секретаря РНБО І.Плюща викликає глибоке занепокоєння Партії регіонів як з огляду на безапеляційний тон, так і у зв`язку з відвертим правовим нігілізмом її змісту.

Суспільству в черговий раз нав`язується думка про абсолютну безпомилковість й автоматичну легітимність указів Президента унаслідок того, що вони видані "гарантом" Конституції. Подібна тональність могла бути сприйнятою в абсолютних монархіях позаминулого століття, але аж ніяк не в європейській державі ХХІ віку.

Не зайве нагадати, що й сам автор гучної заяви про однозначну легітимність усіх прийнятих останнім часом президентських актів перебуває на посаді секретаря РНБО нелегітимно, оскільки перевищує максимально дозволений для держслужбовця вік. А отже, вже самою своєю діяльністю піддає сумніву чинність актів Президента.

Крім цього, Партія регіонів висловлює занепокоєння фактами ревізії з боку президентських структур положень спільної заяви Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем`єр-міністра України від 27.05.2007 року.

Зокрема, у пункті 7 говориться, що "сторони беруть зобов`язання не допускати поза межами своєї компетенції втручання у діяльність органів судової влади та правоохоронних органів".

Але це положення президентською стороною фактично не виконується. Так, сьогодні безпосередньо з боку Керівника УДОУ Гелетея В.В. та його підлеглих здійснювався тиск на суддів та фактично блокувалась робота Конституційного Суду України. Зокрема, сам Гелетей В.В. більше двох годин знаходився в кабінеті в.о.Голови КСУ Пшеничного В.Г., висловлюючи погрози та перешкоджаючи його роботі.

Спробу ревізії положень Спільної заяви вбачаємо й у "спецопераціях", які здійснюються представниками Секретаріату Президента у судах загальної юрисдикції з метою проштовхування рішень з легітимізації актів Президента України щодо звільнення Генерального прокурора України Піскуна С.М., відставки суддів КСУ, перепорядкування внутрішніх військ.

Зі свого боку Партія регіонів демонструє повне дотримання положень Спільної заяви, зокрема – під час сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради України.

Підсумовуючи, вважаємо за необхідне зазначити, що у разі подовження практики ревізії положень "заяви трьох" з боку команди Президента Партія регіонів має намір наполягати на відкликанні лідером партії свого підпису під Спільною заявою”.