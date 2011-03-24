Начальник охорони Кучми заперечує, що погрожував Мельниченку

Начальник охорони екс-президента України Леоніда КУЧМИ Євген АСТАФ’ЄВ заперечує, що висував будь-які погрози на адресу колишнього майора Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.АСТАФ’ЄВ сказав в інтерв’ю журналістам біля Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України після того, як М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив представникам ЗМІ, що йому погрожують «орли» Л.КУЧМИ, і тому треба посилити для нього охорону СБУ.

«Ви самі були свідками, що йому ніхто нічого не казав у цій ситуації, ніхто не погрожував у цій ситуації. Просто я сказав, що ти зрадив все, що можна було зрадити. Ти був таким самим співробітником, як і ми, ти виконував свої дії, ти давав присягу своїй країні. Але ти робив це незаконно, чому так сталося?», - сказав Є.АСТАФ’ЄВ, додавши при цьому, що якщо кожен співробітник буде відчувати цю безкарність, як М.МЕЛЬНИЧЕНКО, то всі так будуть робити.

«Але ж є якісь принципи, є присяга, яку він давав», - наголосив начальник охорони Л.КУЧМИ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 березня, М.МЕЛЬНИЧЕНКО біля входу до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, куди він прибув за викликом для проведення очної ставки з Л.КУЧМОЮ, закликав СБУ посилити йому охорону.

«Я хотів би офіційно звернутися до СБУ: будь ласка, посильте мою охорону, візьміть під контроль «орлів» Л.КУЧМИ, бо люди дуже агресивно себе поводять… Потрібно, щоб я дожив до суду і суд дав відповіді на всі питання… Я бачу негативні тенденції», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Таку заяву він зробив після короткого спілкування з начальником охорони Л.КУЧМИ, який разом з іншими своїми колегами в очікуванні екс-президента перебувають біля Генпрокуратури.