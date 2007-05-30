Ющенко погодився на дострокове припинення повноважень ЦВК

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України “Про внесення зміни до Закону України «Про Центральну виборчу комісію», який 29 травня був підтверджений голосуванням у Верховній Раді України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, згідно із змінами, Закон України «Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2005 р., № 35-36, ст. 446; 2007 р., № 7-8, ст. 66, № 13, ст. 134) після статті 31 доповнено статтею 311 такого змісту:

«Стаття 311. Дострокове припинення повноважень всього складу Комісії

1. Повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою України за вмотивованим поданням Президента України.

2. Рішення про дострокове припинення повноважень всього складу Комісії приймається Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу.

3. Депутатські фракції у Верховній Раді України не пізніше наступного дня після дострокового припинення повноважень всього складу Комісії подають Президенту України пропозиції щодо персонального складу Комісії, на підставі яких Президент України протягом трьох днів вносить до Верховної Ради України подання щодо персонального складу Комісії».

Цей Закон набуває чинності від дня його опублікування.