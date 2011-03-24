Чи мали право “Коментарі:” використати Литвина для своєї реклами?

Вчора ряд ЗМІ, в тому числі УНІАН, від імені медіа-холдингу “Еволюшен медіа” розповсюдив інформацію про те, що “внаслідок адміністративного тиску” було припинено рекламну кампанію тижневика “Коментарі:”, який входить до холдингу.

Під час цієї кампанії “Коментарів” як мультимедійного бренду (газета, Інтернет-портал та додатки до мобільних пристроїв) була використана обкладинка газети “Коментарі:” від 21 січня цього року з портретом голови Верховної Ради України Володимира Литвина. Адміністративним тиском у холдингу вважають дії прес-секретаря В.Литвина Ольги Чорної. Вона надіслала керівникам телеканалів та рекламних агентств листа, в якому наголосила на тому, що (цитата з листа): «згоди на використання свого зображення в рекламному ролику газети «Коментарі:» Володимир Литвин не давав…, а, згідно статті 308 Цивільного кодексу України, «фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи».

Крім того, як стверджують у холдингу, під час усного спілкування з працівниками газети О.ЧОРНА повідомила, що В.ЛИТВИНУ ця фотографія дуже не сподобалася через те, що «він на ній перекошений».

В коментарі журналістові УНІАН, який ми оприлюднили вчора, О.Чорна підтвердила, що “написала листа, «у якому з посиланням на норми цих законів я звернулася до каналів і до операторів зовнішньої реклами». За її словами, у цьому листі вона «всього лише вказала, що існують такі положення юридичні, і жодного дозволу на використання свого зображення в рекламі В.ЛИТВИН не давав».

«Абсолютно ніяких вимог зняти або заборонити цю рекламу в цих листах не містилося», - наголосила прес-секретар голови ВР.

О.ЧОРНА сказала: «Говорити про якийсь адміністративний тиск не доводиться - це лише хвора уява співробітників газети «Коментарі:», які просто хочуть приховати свої неправомірні дії».

Учора ввечері ми також отримали листа від О.Чорної, в якому вона заявляє, що оприлюднена УНІАН та іншими ЗМІ інформація є “неправдивою” та “ганьбить честь і гідність прес-секретаря Голови Верховної Ради України О.Ю.Чорної”. Відповідно, О.Чорна вимагає зняти це повідомлення з сайту, і вибачитись перед нею та ЗМІ, які могли використати цю інформацію з посиланням на УНІАН.

Таким чином, є фактом, визнаним і холдингом “Еволюшен медіа”, і прес-секретарем В.Литвина, те, що ЗМІ та рекламні агентства отримали листа за підписом О.Чорної. Розходяться вони лише в тому, був цей лист, а також “усне спілкування” “адміністративним тиском”, чи ні. Як повідомили УНІАН в холдингу, докладно свої аргументи керівництво та юристи “Еволюшен медіа” викладуть на брифінгу, який проведуть у п’ятницю, 25 березня. Поки що ж, в телефонному коментарі головний редактор тижневика “Коментарі” Вадим Денисенко сказав УНІАН, що, принаймні, варто звернути увагу на той факт, що

“ми дізналися про лист прес-секретаря Володимира Литвина до телеканалів від самих телеканалів. До нас О.Чорна не зверталася з таким листом і, відповідно, не вказала на ті юридичні норми, які, як вона вважає, ми порушили. На нашу думку, якби прес-секретар спікера парламенту звернувся до нас, ця справа, щонайменше, не набула б такого розголосу. Тому цей факт не міг не насторожити нас, адже саме після цього листа частина телеканалів відмовила нам у розміщенні реклами. Чи був це тиск? На нашу думку, якби не було такого листа, телеканали не змінювали б своєї точки зору на цю юридичну колізію, яку, на нашу думку, не можна трактувати однозначно. Саме після згаданого листа її почали трактувати однозначно з тієї точки зору, яку виклала прес-секретар В.Литвина”.