Верховна Рада зібралася, але ”нема з чим працювати”

10:27, 30 травня 2007
Політика
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Головує Мартинюк

У Верховній Раді України розпочалося ранкове пленарне засідання.

Водночас, як повідомив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні, поки що «нема з чим працювати», оскільки лідери фракцій та представники робочої групи узгоджують законопроекти, які має розглянути парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час у ВР виступають з трибуни представники фракцій.

 

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