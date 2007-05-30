Верховна Рада зібралася, але ”нема з чим працювати”
10:27, 30 травня 2007Політика
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Головує Мартинюк
У Верховній Раді України розпочалося ранкове пленарне засідання.
Водночас, як повідомив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні, поки що «нема з чим працювати», оскільки лідери фракцій та представники робочої групи узгоджують законопроекти, які має розглянути парламент.
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час у ВР виступають з трибуни представники фракцій.
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