Засідання Кабміну перенесли на 11.00

У Секретаріаті триває зустріч керівництва держави

У Секретаріаті Глави держави продовжується зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, секретарем РНБО Іваном ПЛЮЩЕМ, головою Верховної Ради V скликання Олександром МОРОЗОМ, першим віце-прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, першим заступником глави Секретаріату Президента Іваном ВАСЮНИКОМ. Саме у зв`язку з цим засідання уряду перенесли на годину.

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