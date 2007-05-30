Третьяков: Цушко має піти у відставку за побиття футбольних фанів “Беркутом”

«Показове побиття «Беркутом» уболівальників під час фінального матчу Кубка України між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо» ставить під сумнів адекватність керівництва спецпідрозділу, який віддавав наказ чинити розправу над фанатами, серед яких були 14-15-річні підлітки». Таку думку в інтерв’ю сайту RAZOMвисловив народний депутат 5 скликання Олександр Третьяков.

За словами Третьякова, «керівництво Міністерства внутрішніх справ має дати належну оцінку діям «Беркута». «Якщо цього не буде зроблено, тоді треба ставити питання кардинальніше – про розформування цього спецпідрозділу і злиття з внутрішніми військами, а також про відставку нинішнього Міністра внутрішніх справ Василя Цушка. Показовим є і те, що спецпідрозділ „Беркуту”, який був задіяний під час футбольного матчу на стадіоні „Олімпійський, є тим же самим спецпідрозділом, який за наказом міністра Цушка здійснював захоплення Генпрокуратури минулого тижня», - відзначив депутат.

«Як показує практика із захоплення Генпрокуратури, останнім часом «Беркут» виконує «брудні накази» Міністерства внутрішніх справ, які важко ідентифікувати як такі, що спрямовані на захист громадського спокою», - відзначив Третьяков.

Напередодні матчу народний депутат V скликання Олександр Третьяков закликав керівництво Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України забезпечити порядок під час фінального матчу на Кубок України з футболу між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк), який відбудеться 27 травня у Києві.