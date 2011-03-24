Тимошенко сподівається на Угоду про асоційоване членство в ЄС

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що між Україною та Європейським Союзом буде підписано Угоду про асоційоване членство.Про це вона заявила журналістам, після зустрічі з Президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ, повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера партії «Батьківщина», мільйони українців сьогодні дуже добре розуміють, що країна рухається у зворотному напрямку від демократії і європейських стандартів. «І надії мільйонів українців на те, що наші друзі, наші партнери в Європейському Союзі, саме ці країни, які хочуть бачити Україну у колі європейської родини сьогодні, у цей непростий для України час, допоможуть їй подолати ці виклики і допоможуть їй вийти на шлях демократії і європейської перспективи», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що український народ покладається на те, що угода про Асоціацію, яка є надією на початок шляху щодо інтеграції, буде підписано Україною, тому що Україна - це не лише українська влада. «І якщо українська влада не буде виконувати своє домашнє завдання, я переконана, що ви зможете разом з громадянським суспільством, з опозицією довести цю справу до логічного завершення і зробити так, щоб Україна мала з ЄС цю Угоду до кінця цього року», - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що під час підписання цих документів, в основу буде покладене запровадження в Україні головних базових європейських цінностей. «І чесні вибори, про які ви казали, на які очікує все суспільство у жовтні 2012 року - це якраз і є той вихід з тієї важкої ситуації, в яку сьогодні потрапила Україна, і зберегти чесні несфальшовані вибори - це означає зберегти для України надію на позитивний розвиток», - наголосила вона. Ю.ТИМОШЕНКО подякувала В.МАРТЕНСУ за його підтримку України протягом багатьох років.

Лідер партії "Батьківщина" також сьогодні у Брюсселі (Бельгія) в рамках саміту Європейської народної партії провела зустріч з Президентом Ради Європейського Союзу Германом Ван РОМПЕЄМ. "Нам дуже важливо не втрачати увагу до того, що відбувається в Україні та між Україною та Європейським Союзом. Це взаємопов`язані процеси", - сказав Г.РОМПЕЙ.