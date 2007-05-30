У СП пройде брифінг першого заступника секретаря РНБО Турчинова
10:54, 30 травня 2007Політика
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Сьогодні об 11.30 у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг першого заступника секретаря РНБО Олександра ТУРЧИНОВА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, тема брифінгу – коментар щодо діяльності правоохоронних органів.
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