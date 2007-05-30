У СП пройде брифінг першого заступника секретаря РНБО Турчинова

Сьогодні об 11.30 у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг першого заступника секретаря РНБО Олександра ТУРЧИНОВА. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, тема брифінгу – коментар щодо діяльності правоохоронних органів. Акредитація представників ЗМІ за телефонами: 255-65-01, 255-63-18 та 255-78-44.

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