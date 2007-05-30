Засідання Кабміну проводить Азаров

Засідання Кабінету міністрів України, що почалося об 11.12, проходить під головуванням першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів Миколи АЗАРОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання Кабміну було перенесене з 10.00, оскільки в Секретаріаті глави держави проходить зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, секретарем РНБО Іваном ПЛЮЩЕМ, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

М.АЗАРОВ і голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ також брали участь в цій зустрічі.