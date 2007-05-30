У СПУ розраховують, що ВР працюватиме ще довго

Верховна Рада працюватиме доти, доки не будуть складені повноваження 151 народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні парламенту народний депутат України Ярослав МЕНДУСЬ (СПУ).

Тому, за його словами, є недоречними заяви, що роботу парламенту відновлено лише на два дні.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив на 29-30 травня дію свого указу про розпуск ВР V скликання. За ці дні ВР, згідно з домовленістю керівників держави, має ухвалити закони, необхідні для проведення позачергових парламентських виборів.

Як відомо, якщо 151 депутат складе свої повноваження, парламент буде неповноважним, і відповідно до ст.77 Конституції України Президент може розпустити його і призначити дострокові вибори.