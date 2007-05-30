Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в переговорному процесі виникли проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Переговорний процес йде в руслі заяви (Президента, прем`єра і голови ВР – УНІАН), але виникли проблеми, я не буду цього приховувати, я не хочу на них акцентувати, тому що ми домовилися, що сьогодні знайдемо відповідь на ці питання. Бажано позитивні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду також вважає, що неврегулювання виниклих проблем може призвести до негативних наслідків. «Якщо відповіді не буде знайдено - буде погано. Якщо домовленості, підписані в спільній заяві керівниками країни, порушуватиме та чи інша сторона, то ця сторона нестиме відповідальність перед всією країною», - підкреслив він.

«Ми зробимо все, щоб виконати ті зобов`язання, які ми брали на себе. Я маю на увазі коаліцію», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.