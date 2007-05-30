Мороз звинувачує Ющенка у порушенні домовленостей

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА у порушенні домовленостей щодо проведення дострокових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це О.МОРОЗ сказав сьогодні під час зустрічі з членами спеціальної делегації Європейського парламенту на чолі з Адріаном СЕВЕРІНОМ.

Зокрема, за словами голови ВР, це стосується втручання у діяльність судових і правоохоронних органів, продовження практики масового призначення суддів і керівників правоохоронних органів на адміністративні посади всупереч Конституції України і рішенням Конституційного Суду України, «використання посади виконувача обов`язків генпрокурора, що не передбачено Конституцією».

Як стверджує О.МОРОЗ, Управління державної охорони України блокує роботу Конституційного Суду України, шантажує суддів суду, вимагаючи від них не брати участі у засіданнях.

Така ситуація, вважає О.МОРОЗ, пов`язана із тим, що Президент України занепокоєний можливістю визнання Указів про дострокове припинення повноважень парламенту такими, що не відповідають Основному закону, «бо вони дійсно не відповідають Конституції».

Голова Верховної Ради України наголосив на необхідності повернення Президента України «у конституційне русло». За його словами, для розпуску парламенту необхідні законні підстави, якими може бути тільки складання повноважень 151 депутатом. «Поки не будуть здійснені ці процедури, ніхто не може говорити про припинення повноважень Верховної Ради», - заявив О.МОРОЗ.

Верховна Рада України, за словами її керівника, працює на основі Конституції, і скільки вона працюватиме, залежить від того, коли депутати-опозиціонери складуть свої повноваження.

При цьому він підкреслив, що парламент «ні на йоту не відхилиться від норм Конституції і правового поля».

У свою чергу А.СЕВЕРІН зазначив, що «як парламентарії і як демократи ми вважаємо, що парламент є найважливішою інституцією держави». За його словами, візит делегації пов`язаний з подіями в Україні та необхідністю «розібратися у реальній ситуації».

На думку А.СЕВЕРІНА, Україна сама повинна знайти шлях виходу з цієї складної ситуації. «Але необхідно сприяти найшвидшому входженню України до європейської спільноти», - сказав він.