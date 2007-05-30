Коаліція за два місяці ”влетіла” на $73 мільйони?

Проурядова коаліція витратила на організацію акцій протесту в Києві до 73 мільйонів доларів. Такі дані навів директор Міжнародного інституту демократій Сергій ТАРАН на прес-конференції в УНІАН, представляючи експертний аналіз підрахунку вартості масових заходів протесту та можливі витрати у разі "силового протистояння".

За його словами, фахівці Міжнародного інституту демократій провели підрахунки прямих витрат на заходи протесту на підтримку проурядової коаліції, які тривали від 2 квітня - часу оголошення Указу Президента про дострокові вибори до 27 травня - часу укладення політичної угоди щодо дати дострокових виборів.

С.ТАРАН розповів, що експерти прийшли висновку, що сума всіх витрат на акції масового протесту склала від 55 мільйонів до 73.810 мільйона доларів.

За його даними, загальна присутність громадян України у акціях протесту становила від 500,5 тисячі до 671 тисячі “людино/днів”. С.ТАРАН пояснив, що це не є загальною кількістю громадян, які виступили на підтримку коаліції, бо одні й ті самі громадяни могли брати участь у акціях кілька днів поспіль.

За даними інституту, в середньому, на вулицях столиці щодня перебуло від 9 тисяч до 12 тисяч громадян, які активно підтримували дії коаліції. Доба перебування учасника протесту в Києві, у середньому, коштувала 110 доларів – тобто 550 гривень. Зокрема, за даними аналізу, основні статті витрат на одного учасника впродовж однієї доби складали: проїзд одного учасника - від 20 до 60 грн., денний гонорар учасника - від 80 до 100 грн.,

денний гонорар екіпірованого учасника (мегафон, дудка, плакат) - від 100 до 120 грн.,

нічний гонорар одного учасника - від 150 до 200 грн., гонорар бригадира (десятника)- 10 грн. за людину, харчування одного учасника - від 15 до 60 грн., та інші витрати.

Крім того, за словами С.ТАРАНА, витрати були на оренду сцени на Майдані Незалежності та біля Верховної Ради, на виступи артистів, обладнання наметових містечок, наочну агітацію.

С.ТАРАН розповів, що при досліджені експерти користувались моніторингом ЗМІ, повідомлень партій, які входять до проурядової коаліції, повідомлень МВС. Також вони проводили інтерв’ю та опитування серед учасників акцій протесту, організаторів акцій (менеджери середнього рівня) щодо вартості послуг. Співробітники інституту також взяли "участь" в акціях, завербувавшись у Вінниці, Харкові, Запоріжжі.

Підсумовуючи, С.ТАРАН наголосив, що це порівняно невеликі кошти, оскільки, за твердженнями деяких політиків, на підкуп опозиційних народних депутатів, суддів Конституційного суду були витрачені більші кошти.

Політичний експерт Володимир ЦИБУЛЬКО розповів, що якби акції тривали до кінця року і пішли за “силовим сценарієм”, політичним силам коаліції довелось би витратити приблизно 5 мільярдів доларів.

Експерти також порівняли нинішні акції з акціями масового протесту 2004 року. Фахівці дійшли висновку, що якби прихильники помаранчевої революції використовували методи мобілізації, які застосовувала на той час влада, то їм би довелось сплатити більш як 1,6 мільярда доларів.

Якщо у 2004 році основними спонсорами були громадяни України, то у 2007 році лише партії та бізнес, наближений до цих політичних партій, взяли участь у фінансуванні акцій.

В.ЦИБУЛЬКО зауважив, що сьогодні можна говорити про перетворення “ідеологічної політики у виробництво”, оскільки навіть “ідейним протестувальникам” переважно платили гроші. Для прикладу він розповів, що громадська організація “Молодь – надія України” провела серед “біло-синіх” учасників акцій “вибори на Майдані,” і на них 46% голосів отримав Блок Юлії ТИМОШЕНКО. “Люди продають своє тіло, а не свої переконання”, - наголосив політичний експерт.