Янукович проситиме в Ющенка ще день-два (доповнено)

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне продовжити роботу Верховної Ради України ще на один день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив, виступаючи на засіданні Кабінету Міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що сьогодні має намір провести консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКО з цього питання. Необхідність продовження роботи Верховної Ради В.ЯНУКОВИЧ пояснив необхідністю рішення економічних питань, зокрема, ухвалення законопроектів, необхідних для вступу у СОТ.

За словами прем`єр-міністра, закони практично підготовлені економічним блоком уряду, і сьогодні необхідно “терміново, протягом дня” провести експертизу документів, щоб їх можна було розглянути, як це визначено регламентом, в урядових комітетах і комітетах Верховної Ради.

“І якщо сьогодні ми не встигнемо їх внести до парламенту, ми наполягатимемо на тому, щоб завтра ще день Верховна Рада працювала. Іншого шляху у нас немає”, - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, прем`єр-міністр повідомив, що сьогодні має намір взяти участь в засіданні Погоджувальної ради ВР за участю голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА.

Водночас, як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на питання журналістів перед тим, як зайти до зали засідань Кабміну, В.ЯНУКОВИЧ не виключив, що робота Верховної Ради може бути продовжена більш як на два дні.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО припинив на 29-30 травня дію свого указу про розпуск ВР V скликання. За ці дні ВР, згідно з домовленістю керівників держави, має, зокрема, прийняти закони, необхідні для проведення позачергових парламентських виборів, а також прийняти узгоджені закони, що стосуються вступу України у СОТ.