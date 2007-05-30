Шемчуку перекрили всі під’їзні шляхи до Генпрокуратури

Всі під’їзні шляхи до Генеральної прокуратури України перекрили прихильники коаліції з метою недопущення в’їзду до ГПУ тимчасово виконуючого обов’язки генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, який прибув до Генпрокуратури, заявив журналістам, що Президент Віктор ЮЩЕНКО не виконує домовленості щодо невтручання в роботу правоохоронної і судової системи.

«Ці домовленості передбачені не виконуються… Хочу поцікавитись, що з цього приводу думає Генпрокуратура», - сказав О.МОРОЗ, додавши, що домовленості щодо невтручання у діяльність правоохоронних органів були одними з основних.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив з посади генпрокурора Святослава ПІСКУНА і поклав виконання обов`язків генерального прокурора на заступника генпрокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим Віктора ШЕМЧУКА.

25 травня Солом’янський районний суд м. Києва призупинив дію Указу Президента України про звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора до вирішення справи по суті.

28 травня Секретаріат Президента оскаржив в Апеляційному суді рішення Солом’янського районного суду Києва про призупинення дії Указу Президента України про звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора.

29 травня Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про забезпечення позову Президента В.ЮЩЕНКА та скасував рішення Солом`янського суду, згідно з яким С.ПІСКУНА було поновлено на посаді генпрокурора.

Того ж дня В.ШЕМЧУК, коментуючи це судове рішення, спрогнозував, що 30 травня його представлять апарату Генеральної прокуратури.