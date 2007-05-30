Ющенко приїхав до Генпрокуратури?

Віктор Ющенко прибув до Генпрокуратури для представлення Віктора Шемчука. Про це повідомляє прес-служба ПР:

«У ці хвилини в Генпрокуратурі України знаходиться Президент Віктор Ющенко. Його метою є представлення нового Генерального прокурора Віктора Шемчука. Туди ж, в оперативному порядку, приїхав Голова Верховної Ради України Олександр Мороз.

Приїзд Ющенка в Генпрокуратуру можна розцінити як пряме порушення досягнутих 27 травня домовленостей з Віктором Януковичем і Олександром Морозом про невтручання в роботу правоохоронних і судових органів влади».

Обком