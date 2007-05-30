Дядьки в амуніції шокували Тимошенко

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракція БЮТ наполягає на звільненні Василя ЦУШКА з посади міністра внутрішніх справ за побиття “Беркутом” футбольних фанів на трибунах спорткомплексу «Олімпійський» 27 травня під час вирішального матчу Кубка України з футболу «Динамо»-«Шахтар».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, “якщо щось трапляється один раз - це випадковість, якщо двічі - це вже тенденція, тричі – закономірність. На минулому тижні спецпідрозділ «Беркут» відзначився двічі. І я не хочу, щоб був третій випадок”.

Лідер БЮТ нагадала, що “першого разу «Беркут» на чолі з міністром внутрішніх справ, соціалістом В.ЦУШКОМ виламав двері в Генеральній прокуратурі. Другого - попрацював дубинками по головах футбольних фанів на трибунах спорткомплексу «Олімпійський».

“Я з жахом спостерігала за кадрами, які було показано в усіх новинах як на українських, так і на зарубіжних телеканалах. Дядьки в амуніції та шоломах дубасили беззахисних вболівальників. Більша частина постраждалих фанатів «Динамо» - це підлітки. Представники “Беркуту” лупцювали всіх, хто попадався на їхньому шляху, незалежно від того, були в руках вболівальників факели чи ні. Лупцювали навіть молоденьких дівчат, які не чинили спротив двометровим дядькам. Якщо так піде і надалі, то скоро «Беркут» буде воювати з неслухняними вихованцями дошкільних закладів”, - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також висловила обурення з приводу того, що прес-служба МВС розповсюдила інформацію про те, що все відбувалося в межах закону. “Якого, хотілося б спитати, закону? Страшно навіть подумати, на що «Беркут» може бути готовий, коли виникне ще одна подібна ситуація. Чи на стадіоні, чи на майдані, чи у будь-якій державній установі”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, В.ЦУШКО “зробив усе, аби внутрішні війська своєчасно не потрапили до Києва”. Лідер БЮТ вважає, що “якби там були підрозділи, які мають досвід роботи в аналогічних ситуаціях під час матчів, то такого лиха не трапилося б”.

Фракція БЮТ вимагає, щоб винуватців побиття було покарано, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО. На переконання БЮТівців, якщо В.ЦУШКО залишиться на посаді, то “хвороба вседозволеності охопить усю міліцію, яка показала себе в усій красі під час лупцювання футбольних вболівальників”.

“Зупинити небезпеку треба негайно, тому що у вітчизняних правоохоронців, які заплямували себе, повинен бути час для того, щоб тверезо оцінити зроблене. Аби на чемпіонаті Європи з футболу «Євро-2012», який відбуватиметься в Україні, не довелось вибачатись за подібне перед іноземними державами”, - підкреслює Ю.ТИМОШЕНКО.