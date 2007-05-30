Ющенко - не в Генпрокуратурі, він їде в Український дім
12:54, 30 травня 2007Політика
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Президент займеться культурою і духовністю
|Ірина ВАННІКОВА
У коментарі УНІАН вона підкреслила, що у графіку Президента не заплановано відвідування Генпрокуратури, натомість з хвилини на хвилину Президента очікують в Українському домі, де він відвідає Другий Київський дитячий книжковий ярмарок та візьме участь у засіданні Національної ради з питань культури і духовності.
В Українському домі уже перебувають працівники служби протоколу, прес-служби та охорона Президента.
*** Сьогодні прес-служба Партії регіонів розповсюдила повідомлення, що “у Генпрокуратурі України перебуває Президент В.ЮЩЕНКО. Його метою є представлення нового генерального прокурора Віктора ШЕМЧУКА”.
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